Власти Крыма допустили обязательную вакцинацию для туристов

Введение обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестирования для туристов, заселяющихся в гостиницы, отели и пансионаты допустили крымские власти. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в Крыму присматриваются к аналогичным мерам в Краснодарском крае.

Возможно, мы к этому тоже придём, — заявил Лясковский.

Он уточнил, что сегодня туристы могут вакцинироваться на территории республики как первым, так и вторым компонентом. Однако в Крым поступило небольшое количество «Ковивака» и «Эпиваккороны», что создаёт проблемы для тех, кто получил первую прививку этими препаратами.

Ранее сообщалось, что отдыхающие могут приехать в Краснодарский край с отрицательным ПЦР-тестом, но в течение трёх дней с момента заселения в гостиницу их обяжут самостоятельно прийти в пункт вакцинации и предоставить документ о добровольном согласии на получение препарата.

Туристам, которые планируют отдохнуть на Кубани с 1 августа, местные власти пригрозили крупными штрафами — в 30 тысяч рублей — за отсутствие сертификата о вакцинации от COVID-19 или не сделавшим прививку.