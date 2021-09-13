Власти Красноярска прокомментировали школьный «урок» на пустыре

Власти Красноярска отреагировали на появление в соцсетях фотографии с «урока», который прошёл под открытым небом прямо на городском пустыре. Как сообщает «МК в Красноярске», фотосессию организовали местные активистки, чтобы напомнить властям их обещание ещё пять лет назад построить на этом месте школу.

Как пояснили в департаменте градостроительства мэрии, школа в микрорайоне Образцово будет, но пока решаются организационные вопросы, поскольку все пригодные для строительства участки были отданы в частные руки.

В настоящее время достигнуто согласие с собственником двух участков, который готов обменять их на равноценные в других районах города, — рассказали в ведомстве.

В мэрии пообещали, что после того, как участки перейдут в собственность города, в микрорайоне построят школу на 1280 мест и детский сад на 270 мест. Там также отметили, что подобный механизм мены муниципального и частного имущества станет прецедентом для Красноярска.

Фотосессия в стиле урока прошла в субботу, 11 сентября. Таким способом активисты планировали привлечь внимание к школе, которую так и не построили в микрорайоне. По их словам, пять лет назад, когда район только начали создавать, застройщик обещал здесь учебное заведение, однако дети до сих пор вынуждены ездить в другие районы на занятия.

Ранее замглавы думского комитета по образованию и науке, депутат от ЛДПР Максим Зайцев ещё в марте предложил проверить все населённые пункты России на наличие школ. Основанием для инициативы послужил видеоролик, в котором дети просят главу Татарстана Рустама Минниханова построить для них школу. Тогда жители посёлков Вишнёвка и Привольный записали короткий видеоролик, в котором дети расположились на снегу, образовав слово «школа».