Власти Карелии намерены открыть муниципальные библиотеки и зоны для туризма

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об открытии муниципальных библиотек и туристических объектов, которые находятся на открытом воздухе. Ограничения снимут с 20 мая 2020 года.
В библиотеках обслуживание посетителей разделят по времени. До 25 мая книги можно будет получить только по предварительной записи. Однако доступ в читальные залы будет закрыт,
Что касается туристических объектов, то их смогут посещать группы численностью не более 10 человек. Все туристы должны будут соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Ранее NEWS.ru публиковал подробный материал о том, что в регионах темпы выхода из режима самоизоляции достаточно низкие. Только в пяти субъектах РФ эксперты отметили высокую скорость снятия ограничений.
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