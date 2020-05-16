Власти Карелии намерены открыть муниципальные библиотеки и зоны для туризма

https://static.news.ru/photo/5985c3e0-9776-11ea-b962-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об открытии муниципальных библиотек и туристических объектов, которые находятся на открытом воздухе. Ограничения снимут с 20 мая 2020 года.

В библиотеках обслуживание посетителей разделят по времени. До 25 мая книги можно будет получить только по предварительной записи. Однако доступ в читальные залы будет закрыт, сообщает «МК в Карелии».

Что касается туристических объектов, то их смогут посещать группы численностью не более 10 человек. Все туристы должны будут соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Ранее NEWS.ru публиковал подробный материал о том, что в регионах темпы выхода из режима самоизоляции достаточно низкие. Только в пяти субъектах РФ эксперты отметили высокую скорость снятия ограничений.