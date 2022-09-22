Власти Камчатки опровергли сообщения о мобилизации вице-губернатора В пресс-службе губернатора Камчатского края опровергли сообщения СМИ о мобилизации замглавы региона Миронова

Фото: Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Вице-губернатор Камчатского края Сергей Миронов

Появившаяся в СМИ информация о мобилизации вице-губернатора Камчатского края Сергея Миронова не соответствует действительности, сообщили в администрации. Чиновник еще не получал повестку, поскольку ранее покинул регион и отправился с делегацией на подконтрольные России территории Луганской и Донецкой республик, рассказала NEWS.ru пресс-секретарь главы региона Алла Головань.

Тут надо понимать, что информация, распространяемая рядом СМИ, не совсем верная. Сергей Миронов еще не получал повестку, так как находится за пределами Камчатского края. Так что в большей степени это фейковая история. На данный момент он с правительственной делегацией находится и работает на освобожденных территориях ЛДНР, — пояснила она.

Сообщения о мобилизации Миронова появились в СМИ и Telegram-каналах ранее днем. В них говорилось, что чиновник «с гордостью воспринял возможность исполнить долг перед Родиной и начал готовиться к сборам».

В правительстве Камчатского края Миронов курирует Министерство ЖКХ и энергетики, службу по тарифам и ценам, а также Министерство транспорта и дорожного строительства.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Согласно подписанному им указу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, уже проходившие службу в рядах ВС, имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня указал, что депутаты, соответствующие требованиям частичной мобилизации, должны принять участие в специальной военной операции. По его словам, «освобождающей от мобилизации брони» не существует. Депутат Виталий Милонов заявил, что готов добровольно отправиться на Украину в статусе «комиссара». По словам парламентария, он туда «рвется», чтобы помогать людям на подконтрольных РФ территориях «выстраивать, налаживать жизнь».