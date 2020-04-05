Власти Калининграда оценили последствия отмены поездов

https://static.news.ru/photo/c71829e2-774c-11ea-a858-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Отмена всех поездов в Калининград из-за коронавируса не повлечёт экономические потери. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Экономические потери за этим не последуют, — цитирует его РБК.

Алиханов добавил, что услуги РЖД не востребованы во время самоизоляции.

Он отметил, что железнодорожное сообщение остаётся на минимальных показателях, «чтобы не прерывать связь с основной территорией». После стабилизации ситуации с угрозой коронавирусной инфекции власти надеются восстановить движение в прежнем объёме.

Как писал NEWS.ru, российские железные дороги с 6 апреля временно отменяют поезда, курсирующие между городами РФ и Калининградом. Ранее на том же основании были отменены поезда № 2/1 Минск — Москва и № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург. При этом отмечалось, что поезд № 52 5 апреля проследует по маршруту Брест — Витебск.