Власти Израиля запретили праздновать Песах вне дома

https://static.news.ru/photo/f2326490-7840-11ea-8987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon /Global Look Press

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ввёл жёсткий карантин накануне первого дня Песаха — главного иудейского праздника, в который отмечают исход еврейского народа из Египта.

Жёсткие ограничения продлятся с 16:00 вторника (7 апреля) до 07:00 пятницы (10 апреля), а празднование Песаха начнётся вечером в среду (8 апреля). Нетаньяху допустил, что в праздничную ночь власти могут объявить комендантский час.

Мы не допустим повторения случившегося во время празднования Пурима месяц назад, когда была вспышка заражения коронавирусом, — цитирует ТАСС премьера еврейского государства.

По информации издания, в Израиле выявили более 8,6 тысячи заражённых коронавирусом. От осложнений погибли 56 израильских пациентов.

Как писал NEWS.ru, к 6 апреля количество заражённых в мире приблизилось к 1,3 миллиона человек. Погибли более 69 тысяч пациентов с COVID-19 — респираторным синдромом, вызываемым коронавирусом.