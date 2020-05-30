Регионы

Власти Ингушетии сняли режим контртеррористической операции в Сунже

20:56, 30 мая 2020
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперштаб сообщил о снятии режима контртеррористической операции в ингушском городе Сунжа. Он был введён с 14:30 по московскому времени.

Оперативный штаб в Республике Ингушетия сообщает, что в связи с пресечением готовившихся террористических актов и ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу и иных охраняемых законом интересов людей, находящихся на территории, в пределах которой проводилась контртеррористическая операция, специальный режим завершён, — говорится в сообщении. 

Соответствующее решение принято начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым С. А.

Как информировал NEWS.ru, в городе Сунжа в Ингушетии в ходе контртеррористической операции ликвидированы двое боевиков.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях