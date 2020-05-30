Власти Ингушетии сняли режим контртеррористической операции в Сунже

Оперштаб сообщил о снятии режима контртеррористической операции в ингушском городе Сунжа. Он был введён с 14:30 по московскому времени.
Оперативный штаб в Республике Ингушетия сообщает, что в связи с пресечением готовившихся террористических актов и ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу и иных охраняемых законом интересов людей, находящихся на территории, в пределах которой проводилась контртеррористическая операция, специальный режим завершён, — говорится в сообщении.
Соответствующее решение принято начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым С. А.
Как информировал NEWS.ru, в городе Сунжа в Ингушетии в ходе контртеррористической операции ликвидированы двое боевиков.
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