Власти Херсона раскрыли правду о призыве местных жителей в армию России Сальдо опроверг сообщения о насильственном призыве жителей Херсонской области в ВС РФ

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале, что сообщения о насильственном призыве жителей региона на военную службу в Вооруженные силы РФ не соответствуют действительности. При этом он подчеркнул, что все желающие участвовать в СВО вправе записаться в местный добровольческий батальон имени Василия Маргелова, входящий в ВС РФ.

Лживые пропагандисты киевского режима делают очередные вбросы, что в Херсонской области насильственно призывают мужчин в ВС РФ и «бросают» их на передовые позиции. Конечно, это ложь, выдуманная лгунами, — написал Сальдо.

Ранее о призыве жителей Херсонской области в российскую армию написали некоторые украинские СМИ.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.