https://static.news.ru/photo/19cd64dc-c1ad-11e9-bf02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Дагестанские власти намерены восстановить промышленный лов каспийской кильки, добычу которой прекратили в 90-х годах, рассказал глава республики Владимир Васильев.

Скоро будем восстанавливать кильку каспийскую, надеюсь в томатном соусе, — отметил он.

По его словам, Минобороны уже выразило готовность приобретать продукцию для нужд военнослужащих.

Согласно данным Минприроды республики, Дагестан обладает самыми крупными запасами кильки в России — примерно 450 тысяч тонн. Рекомендуемый объём вылова составляет 95 тысяч тонн в год, однако в прошлом году в республике выловили только 1,2 тонн этой рыбы, передаёт РИА Новости .