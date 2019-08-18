Дагестанские власти намерены восстановить промышленный лов каспийской кильки, добычу которой прекратили в 90-х годах, рассказал глава республики Владимир Васильев.
Скоро будем восстанавливать кильку каспийскую, надеюсь в томатном соусе, — отметил он.
По его словам, Минобороны уже выразило готовность приобретать продукцию для нужд военнослужащих.
Согласно данным Минприроды республики, Дагестан обладает самыми крупными запасами кильки в России — примерно 450 тысяч тонн. Рекомендуемый объём вылова составляет 95 тысяч тонн в год, однако в прошлом году в республике выловили только 1,2 тонн этой рыбы, передаёт
Ранее коммерческий директор проекта Caviar Russia рассказал News.ru, что большая часть чёрной икры, которая производится в России, не отличается высоким качеством. Она значительно уступает продукции из Ирана, Саудовской Аравии, Израиля и даже из Белоруссии. По его словам, для этого существует