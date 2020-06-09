Власти Благовещенска ввели режим ЧС после тропического ливня

https://static.news.ru/photo/45e2e060-988b-11e9-b9c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

На территории Благовещенска ввели режим ЧС после того, как на город 8 июня обрушился тропический ливень. На территории населённого пункта в Амурской области подтопило примерно десять участков дорог, также пострадали дворы социальных учреждений, подвалы домов и не только.

Природный катаклизм прокомментировали представители городской мэрии. В администрации отметили, что прошедший ливень оказался самым сильным за всю историю метеонаблюдений на дату 8 июня. За 12 часов в Благовещенске выпало 82 мм осадков — 90% июньской нормы. Ливни такой интенсивности признаются тропическими, это метеорологической явление принято считать опасным.

В городе в результате аномального выпадения осадков отключилось электроснабжение на четырёх фидерах подстанций «Западная», «Центральная», «Селикатная», «Астрахановская». Оно было восстановлено уже ночью.

В течение 9 июня специалисты будут оказывать помощь населению по откачке воды с придворовых территорий и домов частного сектора, с проезжей части дорог и улиц города, передаёт «Интерфакс — Дальний Восток».

Как ранее писал NEWS.ru, 30 мая два человека пострадали при падении сорвавшегося лифта в торговом центре Благовещенска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Отмечается, что инцидент произошёл в торгово-развлекательном центре «Острова». Лифт с людьми сорвался.