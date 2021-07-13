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Власти Адыгеи усилили коронавирусные ограничения

15:36, 13 июля 2021
Майкоп. Адэгея. Россия Майкоп. Адэгея. Россия Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Адыгеи приняли решение ввести дополнительные ограничительные меры в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Глава республики Мурат Кумпилов подчеркнул, что важно не допустить новых всплесков заболеваемости, сообщается на сайте местного правительства.

С 13 июля в Адыгее временно отменены массовые культурные, досуговые, зрелищные и спортивные мероприятий, за исключением тех, что проводятся властями, органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями.

На такие мероприятия будут допускаться граждане, имеющие сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или переболевшие коронавирусом. Такие же требования предъявляются к туристам при заселении в гостиницы республики, работникам туротрасли, а также к посетителям и сотрудникам организаций, которые оказывают услуги населению.

Кроме того, власти ужесточат контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в местах массового скопления людей.

По данным оперштаба республики, в Адыгее за время пандемии коронавирусом заразились около 15,5 тысячи человек. Из них 14,6 тысячи выздоровели и 270 умерли. На лечении находятся 586 человек.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что логика распространения коронавируса в мире говорит в пользу усиления ограничений для тех, кто не вакцинировался. Он добавил, что на федеральном уровне пока не принимаются решения об усилении ограничений для непривитых, но отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей.

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