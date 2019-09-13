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Уголовное дело в отношении 22-летнего бывшего сотрудника патрульно-постовой службы из Перми направлено в суд. Его обвиняют в применении насилия к 17-летнему молодому человеку.

Как сообщает СУ СК по Пермскому краю, 30 апреля ночью в отделе полиции № 5 города Перми полицейский подошёл к подростку, которого задержали из-за административного правонарушения, и «умышленно нанёс ему...