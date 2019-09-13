Сотрудники четырёх отделений областной детской больницы Великого Новгорода отказались от переработок из-за низкой оплаты и большой нагрузки. Об этом сообщает независимый профсоюз медработников «Альянс врачей».
Ситуация в медицине на грани взрыва. Волна забастовок захватывает всё новые больницы. Теперь уже целых четыре отделения в областной детской больнице города Великого Новгорода отказываются от переработок за копейки в невыносимых условиях труда. Медики не отступят, — говорится на странице профсоюза в
Также медики записали видеообращение, в котором сообщили о своих проблемах.
Как писал News.ru, ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил, что прокуратура нашла нарушения в действиях местных властей в отношении детской больницы Великого Новгорода. Чиновники провели реорганизацию стационара, в результате оттуда были уволены сотрудники лор-отделения во главе с его руководителем.