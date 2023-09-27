«Сплошные контрасты»: Пушилин о жизни дончан после воссоединения с Россией Пушилин назвал контрастной жизнь дончан после вхождения в состав России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что жизнь дончан стала более контрастной. В беседе с NEWS.ru он объяснил, что у граждан ДНР стало больше возможностей, но при этом Киев стал чаще наносить удары по гражданским целям.

Жители ДНР рады вхождению республики в состав России, у них стало больше преференций: дончанам стали доступны медицинские услуги, хорошее образование и стало больше других возможностей, заявил Пушилин.

При этом, по его словам, украинское руководство делает все возможное для ухудшения жизни мирных граждан и пытается нивелировать радость от возвращения в Россию. Киев усилил обстрелы гражданской инфраструктуры, указал глава ДНР.

Киев делает все возможное, чтобы ухудшить гражданам жизнь и нивелировать всю радость от возвращения в Россию. Противник цинично увеличил количество обстрелов по гражданской инфраструктуре. Поэтому здесь мы видим контрасты, — сказал Пушилин.

Глава региона считает, что руководство ДНР движется в правильном направлении, а его задачей является обеспечение безопасности для жителей Донбасса.

Наша следующая задача — обеспечить контроль над всей территорией Донецкой Народной Республики – в административных границах. Наша задача — обезопасить жителей от обстрелов, — подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе Минстроя России заявили, что в ДНР восстановили более двух тысяч многоквартирных жилых домов, свыше 500 социальных объектов, а также 71 спортивный и культурный объект. Ведомство и власти республики также заключили соглашение о развитии жилищного строительства в регионе.