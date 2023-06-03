Видео смертельного ДТП в Нижегородской области попало в Сеть

Видео смертельного ДТП в Нижегородской области попало в Сеть, передает Telegram-канал Mash. По информации канала, водитель Nissan уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Шесть человек — трое детей и трое взрослых — погибли в результате ДТП в Нижегородской области. Авария произошла утром 3 июня в Воротынском районе.

По данным ГИБДД, на 554-м километре автодороги Москва — Уфа столкнулись легковой автомобиль Nissan Almera и грузовик ГАЗон Next. В результате на месте происшествия погибли водитель Nissan, одна из пассажирок и двое детей. Еще один ребенок и женщина, получившие травмы, были доставлены в больницу и там скончались. Предположительно, причиной ДТП стало то, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

В Петербурге на улице Софийской грузовик с отказавшими тормозами разбил более десятка машин. По данным МЧС, пострадали 16 человек, в том числе пятилетний ребенок. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Предварительной причиной ДТП стал выезд грузового автомобиля на встречную полосу.