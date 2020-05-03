Въезжающих в Тульскую область будут проверять на коронавирус

Медпункты для забора анализов на COVID-19 развёрнуты на границе Тульской области с 3 мая.
Уточняется, что проверка будет выборочной. Также глава региона Алексей Дюмин распорядился организовать на всех КПП дежурство автобусов, которые будут отвозить всех прибывающих в Тульскую область медиков на карантин,
Как писал NEWS.ru ранее, губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил об ужесточении мер. С 30 апреля в регион введён режим цифровых пропусков. Также власти намерены утвердить особый порядок передвижения.
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