Въезжающих в Тульскую область будут проверять на коронавирус

https://static.news.ru/photo/6840529e-8cca-11ea-b097-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медпункты для забора анализов на COVID-19 развёрнуты на границе Тульской области с 3 мая.

Уточняется, что проверка будет выборочной. Также глава региона Алексей Дюмин распорядился организовать на всех КПП дежурство автобусов, которые будут отвозить всех прибывающих в Тульскую область медиков на карантин, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил об ужесточении мер. С 30 апреля в регион введён режим цифровых пропусков. Также власти намерены утвердить особый порядок передвижения.