Ветер и сильные дожди ожидают в Москве в ночь с субботы на воскресенье

https://static.news.ru/photo/bc6f3a38-a264-11ea-a4e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о порывистом ветре и сильных дождях, которые ожидаются в регионе с вечера 30 мая до утра 31 мая.

30 мая с 21:00 до 09:00 31 мая на территории столичного региона ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, — сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

В отдельных районах Подмосковья прогнозируются грозы и усиление ветра до 18 метров в секунду. Спасатели рекомендуют не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, во время грозы отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном и электроприборами.

Как писал NEWS.ru, порядка 120% майской нормы осадков выпало в районе главной столичной метеостанции у ВДНХ накануне. Норма для мая насчитывает 51 мм осадков, за день 29 мая и ночь на 30 мая их выпало 61 мм. Затяжные дожди в столицу принёс активный антициклон, который пришёл с Чёрного моря. Максимум осадков для 29 мая прежде был зарегистрирован в 2015 году, тогда их выпало 26 мм.