Вертолет Robinson пропал на Камчатке

Фото: David Wall/Danita Delimont/Global Look Press

Вертолет Robinson

Вертолет Robinson пропал на Камчатке. Он вылетел из долины Узон и направлялся в село Мильково. На его борту, предположительно, находятся три человека, сообщили ТАСС в авиаслужбах.

Вертолет вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. Предварительно, на его борту находятся три человека, — заявил источник.

В авиаслужбах предположили, что вертолет совершил вынужденную посадку. Его поиски начнутся с наступлением на Камчатке светлого времени суток. В них будет задействован самолет Ан-26 Росавиации.

По данным Telegram-канала Readovka, связь с вертолетом пропала из-за погодных условий. По предварительным данным, на борту был 25-летний биатлонист Игорь Малиновский.

2 июля частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Хакасии. По данным экстренных служб, борт подал сигнал бедствия в Таштыпском районе. Вертолет обнаружили наполовину погруженным в реку Большой Абакан, пилот не пострадал.