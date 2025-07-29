Вандалы испортили популярную достопримечательность в Геленджике

Неизвестные лица осквернили популярную достопримечательность Геленджика «Грозовые ворота», ставшую известной благодаря одноименному фильму, сообщает Telegram-канал «112». Вандалы разрисовали стены постройки, а также разрушили часть построек.

Местные жители выразили недовольство действиями хулиганов, испортивших популярный у туристов объект, говорится в сообщении. Они уже обратились в правоохранительные органы с требованием отыскать вандалов.

Ранее на Украине группой неизвестных лиц был разбит памятник советскому и российскому ученому Ивану Мичурину. Известно, что изваяние находилось в населенном пункте Мачехи под Полтавой. Правоохранители зафиксировали факт нанесения ущерба памятнику.

Кроме того, в отношении одного из российских стримеров было заведено уголовное дело по факту осквернения георгиевской ленты. По данным следствия, во время онлайн-трансляции молодой человек несколько раз плюнул на символ Победы, после чего видео распространилось в Сети. За подобное правонарушение может грозить лишение свободы сроком до двух лет.