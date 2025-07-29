Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 14:28

Вандалы испортили популярную достопримечательность в Геленджике

Вандалы разрисовали и разрушили известные «Грозовые ворота» в Геленджике

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные лица осквернили популярную достопримечательность Геленджика «Грозовые ворота», ставшую известной благодаря одноименному фильму, сообщает Telegram-канал «112». Вандалы разрисовали стены постройки, а также разрушили часть построек.

Местные жители выразили недовольство действиями хулиганов, испортивших популярный у туристов объект, говорится в сообщении. Они уже обратились в правоохранительные органы с требованием отыскать вандалов.

Ранее на Украине группой неизвестных лиц был разбит памятник советскому и российскому ученому Ивану Мичурину. Известно, что изваяние находилось в населенном пункте Мачехи под Полтавой. Правоохранители зафиксировали факт нанесения ущерба памятнику.

Кроме того, в отношении одного из российских стримеров было заведено уголовное дело по факту осквернения георгиевской ленты. По данным следствия, во время онлайн-трансляции молодой человек несколько раз плюнул на символ Победы, после чего видео распространилось в Сети. За подобное правонарушение может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

Геленджик
вандалы
достопримечательности
Краснодарский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный вертолет рухнул в реку
Эндокринолог раскрыла неожиданную опасность хронического недосыпа
Житель Екатеринбурга раскрыл подробности обрушения офисного здания
В Госдуме заявили, что мораторий на смертную казнь России навязал Запад
Названа причина обрушения офисного здания в Екатеринбурге
Россия пригрозила Норвегии мерами за отказ от соглашения 1976 года
На Украине планируют отменить монеты одного номинала
В МИД России отреагировали на решение Норвегии по ограничению рыболовства
Пожар в строящейся московской многоэтажке попал на видео
Известный португальский футболист подал документы на российскую визу
Появились кадры последствий обрушения здания в Екатеринбурге
Сафронов объяснил, почему россияне невзлюбили скульптуру на Болотной
Политтехнолог объяснил, как США могут сместить Зеленского
США дали отсрочку от нефтяных санкций российско-сербской компании
Как выбрать авиарейс, чтобы не застрять в аэропорту: советы экспертов
«Не от большого ума»: Прохор Шаляпин высказался об известном психологе
Оперную певицу Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск
Названа альтернатива «заморозке» цен на продукты
Рабочие попали в огненную ловушку на севере Москвы
В Роспотребнадзоре перечислили продукты, которые быстро портятся в жару
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски
Общество

Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.