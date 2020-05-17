Вандалы исписали граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге

https://static.news.ru/photo/58ff2d5e-986f-11ea-bd36-fa163e074e61_660.jpg Фото: fontanka.ru

Неизвестные лица перечеркнули красной краской граффити с портретом Сергея Бодрова около Александро-Невской лавры. Надпись, которую нанесли вандалы, расшифровать довольно сложно. Однако в первой её части видно слово «обнули».

Данные граффити были обновлены в сентябре 2019 года. Впервые портрет появился в 2014 году. Он был нарисован к 12-летию трагической гибели актёра и его съёмочной группы в Кармадонском ущелье, сообщает «Фонтанка».

NEWS.ru писал ранее, что в июле 2018 года данные граффити испортил скинхед-трансгендер. Вандала разозлили ксенофобские высказывания главного героя киноленты «Брат-2».