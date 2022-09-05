Вандал пририсовал глаза скульптуре Петронии в Летнем саду Петербурга

Фото: rusmuseum.gardens/vk.com

Скульптура «Петрония Прима, жена императора Вителлия»

Вандал пририсовал глаза копии скульптуры «Петронии Примы, жены императора Вителлия» в Летнем саду Русского музея в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении представителей комплекса во «ВКонтакте». Авторы поста напоминают, что очистка мрамора — крайне непростое занятие.

Мы хотим очередной раз напомнить: скульптуры в Летнем саду — это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного — непростое дело, — сказано в сообщении.

Отмечается, что оригинал скульптуры руки Корралини (Италия, 1717 г.) находится в Михайловском замке Русского музея.

В феврале сотрудник частной охранной организации, осуществляющей безопасность Ельцин Центра в Екатеринбурге, испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», пририсовав ручкой глаза фигурам на полотне. Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб в 250 тысяч рублей.

Мужчина позже объяснил, что об этом попросили подростки. По его словам, девочки ввели его в заблуждение и попросили пририсовать глаза на картине, заявив, что это работа школьницы и ее можно «исправить». Его признали виновным в вандализме и приговорили к 180 часам обязательных работ. Также охранника обязали в принудительном порядке пройти обследование у психиатра.