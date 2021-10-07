Названы особенно нуждающиеся в реновации округи Подмосковья

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Нестандартный сборный призывной пункт открылся в городе Елизово на Камчатке. В двухэтажном здании есть гостиница, в которой призывники смогут остаться до отправки в военные части, сообщает ОТР.

В призывном пункте предусмотрены места для хранения личных вещей, душевые, кабинет дактилоскопии, и даже есть аппарат, в котором можно получить банковскую карту, на которую будет поступать довольствие. Также в здании...