Названы особенно нуждающиеся в реновации округи Подмосковья
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:08, 07 октября 2021
Фото: pixabay.com
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Сейчас власти Подмосковья активно обсуждают проведение программы по реновации ветхих и аварийных домов. В первую очередь стоит обратить внимание на Балашиху, Королёв, Одинцово, Мытищи, Химки и Красногорск, считает руководитель центра «ЖКХ контроль» Московской области Валерий Мамчур. Об этом пишет «Радио 1».
Первоочередного внимания в плане реновации требуют Балашиха, Королёв, Одинцово, Мытищи, Химки и я бы назвал Красногорск. То есть такие города, где раньше, ещё во времена Советского Союза возводились такие дома, которые сейчас уже в очень плохом состоянии, — пояснил Мамчур.
Он добавил, что сейчас юристы готовят «документальную базу» с помощью власти смогут учитывать мнение жителей подмосковных округов касаемо ветхого и аварийного жилья. Мамчур также рассказал о «невидимой работе» сотрудников сферы ЖКХ: в данный момент «проводится подготовка проведения конкурса подрядчиков, выбираются площадки».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал местные власти активнее информировать жителей о грядущей программе реновации в регионе.