На Запорожье заявили, что мобилизованные нужны региону для защиты тыла Рогов заявил, что мобилизованные россияне в Запорожской области нужны для защиты тыла, а не отправки на передовую

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Мобилизованные россияне в Запорожской области необходимы для защиты тыла, а не отправки на передовую, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил важность хорошей подготовки мобилизованных, так как главное «не сроки и число, а качество и умение», передает ТАСС.

Для нас главное не сроки, а качество этих людей, так как важно не число, а умение. Нам важно, чтобы они занялись охраной тыла, а не отправлялись на передовую, — сказал Рогов.

Он отметил, что многие военнослужащие с боевым опытом охраняют блокпосты и находятся в тылу, хотя «могли бы идти вперед, защищать родной край и наступать». В свою очередь мобилизованные, заняв второй и третий эшелоны обороны, смогут получить боевой опыт, считает Рогов.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что россиянам, призванным для участия в СВО на территории Украины в рамках частичной мобилизации, не стоит опасаться отправки в гущу боевых действий. По его мнению, из них сформируют части для прикрытия границы с соседней страной.

Картаполов добавил, что под частичную мобилизацию среди военнослужащих запаса подпадают не все, а только те, кто имеет определенные военно-учетные специальности или опыт ведения боевых действий.