В Госдуме рассказали, куда будут отправлять мобилизованных Депутат Госдумы Картаполов: мобилизованных не пошлют на передовую

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Россиянам, призванным для участия в СВО на территории Украины в рамках частичной мобилизации, не стоит опасаться отправки в гущу боевых действий, заявил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, из них сформируют части для прикрытия границы с соседней страной.

Скорее всего, будут сформированы несколько соединений и частей для прикрытия государственной границы с Украиной в Брянской, Белгородской, Курской и других областях, чтобы исключить дальнейшие провокации и обстрелы нашей территории и для решения ряда других задач, — сообщил он.

Картаполов добавил, что под частичную мобилизацию даже среди военнослужащих запаса попадают не все, а только те, кто имеет определенные военно-учетные специальности или опыт ведения боевых действий.

Картаполов ранее рассказал, что в РФ сформируют новые военные части и соединения для охраны государственной границы. Он добавил, что выпускников военных кафедр могут призвать на службу в рамках частичной мобилизации, если их военно-учетные специальности будут востребованы.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.