В ЗАГС в масках: как в регионах Северо-Запада можно зарегистрировать брак

https://static.news.ru/photo/25e7deea-75c7-11ea-9475-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Коронавирус встал на пути у влюблённых в разных регионах страны. Из-за того, что власти принимают все меры, чтобы не допустить распространения опасной болезни, в ряде регионов Северо-Запада ввели ограничения на регистрацию браков и просят их отложить. Для тех, кто не хочет ждать, в ЗАГСах рассказали, как можно расписаться во время пандемии.

Дворцы бракосочетания в первую очередь предлагают свадьбу до 1 июня, как рекомендовал Минюст РФ. Также советуют поступить и парам, желающим развестись.

Жителям Мурманска, которые всё же захотят связать себя узами брака, придётся обойтись без торжественной церемонии и гостей, включая детей и родителей.

Желательно, чтобы жених и невеста были в масках и перчатках, — рассказали в ЗАГСе Мурманска «Интерфаксу».

Развестись при этом смогут только те пары, которые не были записаны ранее. Документы о рождении или смерти можно зарегистрировать в день обращения, но после предварительного согласования.

В ЗАГСе Кольского района при этом сообщили, что с конца марта увеличилось количество звонков от желающих пожениться. И если в первом квартале там расписались 73 пары, то сейчас туда обратились больше 20 пар из Кольского района, Мурманска и других муниципалитетов.

Псковская область тоже ввела «карантинный дресс-код» и требует от молодожёнов приходить в ЗАГСы только в масках и перчатках.

В Пскове и Великих Луках зарегистрировать рождение ребенка можно в период пребывания матери и ребенка в роддоме.

Другие акты гражданского состояния временно будут регистрироваться в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, по согласованию с начальником отдела ЗАГС, — отмечает региональный комитет юстиции.

Торжественную церемонию нельзя провести и в Архангельской области. Губернатор региона распорядился, чтобы ЗАГСы регистрировали акты только по ранее поданным заявлениям.

А вот единственный загс Нарьян-Мара и вовсе отменил приём граждан.

На субботу запланирована только одна регистрация, участвуют только брачующиеся. Регистрация смертей проходит через ритуальные услуги, — уточнили там.

В Карелии ЗАГСам предписано приостановить прием заявлений о заключении и расторжении браков до 1 июня 2020 года. Но если пара подала заявление ранее, то их распишут без торжественной церемонии.

В Великом Новгороде жениться можно только после 1 июня. Тем, кто захотят вступить в брак, назначат новые даты регистрации.

Перенести даты регистрации на тот момент, когда режим самоизоляции снимут, предлагают и влюблённым в Вологодской и Калининградской областях.

Как писал NEWS.ru, ранее телесваха Роза Сябитова положительно отнеслась к новости о том, что россиянам решили запретить жениться и разводиться во время пандемии коронавируса.