В Забайкалье огонь со степного пожара перекинулся на жилые дома

Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Степной пожар перекинулся на девять жилых домов в городе Борзя Забайкальского края, тушению препятствует сильный ветер, скорость которого составляет 23 м/c, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Отмечается, что пожарным помогают свыше 70 сотрудников полиции, «поднят весь личный состав отдела МВД России по Борзинскому району».

Пожар в городе Борзя мог начаться на свалке, откуда пламя перекинулось на дома, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.

К тушению пожара продолжают привлекаться сотрудники МЧС и спецтехника. Дополнительно направлены еще 36 человек, девять единиц спецтехники и также пожарный поезд.

Пожарная охрана ликвидирует пожар девяти жилых домов в городе Борзя по улице Новосельской. На месте работают 48 человек и 6 единиц техники. <...> Тушение осложняет сильный ветер до 23 м/с. Производится наращивание сил и средств, к месту пожара направлены 36 человек, 9 единиц техники, пожарный поезд. Погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Региональное Управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).

1 мая в городе Борзе ландшафтный пожар перешел на жилые дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ — «Халатность», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе жителей села Баляга Петровск-Забайкальского района эвакуировали из-за пожара, вызванного коротким замыканием на мебельном комбинате. Пожар разгорелся на площади 1800 квадратных метров. На место происшествия были стянуты силы МЧС. В тушении огня были задействованы пожарный поезд и два вертолета Ми-8 МЧС России.