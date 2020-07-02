В Ярославской области охотничья собака поймала напавшую на людей лису

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Охотничья собака поймала агрессивную лисицу, которая ранее напала на людей в посёлке Фоминское Ярославской области. Об этом сообщили в департаменте окружающей среды и природопользования региона.

Сообщение о том, что на территории поселка Фоминское на местных жителей напало животное, поступило 1 июля 2020 года из Тутаевского района. В оперативном порядке на место выехал егерь Чебаковского охотхозяйства.

К моменту приезда животное было отловлено охотничьей собакой. Ветеринарными специалистами взяты пробы биоматериала и направлены для исследования в лабораторию. Пострадавшие обратились в больницу, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Уточняется, что пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и вакцинацию. Результаты исследования биоматериала лисицы будут известны в течение месяца. При этом отмечается, что 2 июля на территории посёлка была замечена ещё одна лиса, поэтому на место выехали специалисты для проверки информации.

Ранее в 2018 году в Думиничском районе Калужской области бешеная лиса напала на людей и собаку и покусала их. Инцидент произошёл в селе Паликского Кирпичного Завода. Одна из местных жительниц увидела, как лиса сцепилась с псом, и предприняла попытку их разнять. Дикое животное укусило её за руку и предплечье и убежало. Ещё одну женщину лисица укусила за бедро, а третью — за колено. Увидев случившееся, один из местных жителей принёс из дома дробовик и застрелил животное. Экспертиза показала, что лиса была инфицирована бешенством. Покусанную ею собаку усыпили, а пострадавшие женщины прошли лечение в центральной районной больнице, писал NEWS.ru