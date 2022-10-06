В Ярославле поймали мужчину, угрожавшего взорвать здание ФСБ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Ярославле задержали телефонного террориста, который угрожал взорвать здание УФСБ по Ярославской области, сообщает пресс-служба регионального управления, передает РИА Новости. Мужчина пояснил, что хотел проверить эффективность работы ведомства.

Отмечается, что задержанный находился в федеральном розыске за нарушение условий испытательного срока в рамках приговора за угрозу убийства в 2021 году. До этого он также привлекался к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и за ложное сообщение об акте терроризма.

3 октября около 15:30 на номер телефона дежурного УФСБ по Ярославской области поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что является террористом, угрожал совершить взрыв и нападение на здание управления. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность звонившего была установлена. Подозреваемый задержан, — говорится в сообщении.

4 октября в Улан-Удэ эвакуировали работников и посетителей военкомата после анонимного сообщения о заложенной бомбе. Сотрудники экстренных служб взрывных устройств в здании не обнаружили. Сообщение от неизвестного о минировании военкомата в Улан-Удэ поступило в Управление Росгвардии.

Экстренные службы оцепили место происшествия, эвакуировали из здания персонал и гражданских лиц. Прибывшие саперы ОМОНа в ходе осмотра военкомата не обнаружили взрывных устройств и каких-либо других взрывоопасных предметов.