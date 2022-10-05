В Улан-Удэ «заминировали» военкомат

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В Улан-Удэ эвакуировали работников и посетителей военкомата после анонимного сообщения о заложенной бомбе. Сотрудники экстренных служб взрывных устройств в здании не обнаружили, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Бурятии.

Инцидент произошел 4 октября. Сообщение от неизвестного о минировании военкомата в Улан-Удэ поступило в Управление Росгвардии.

Экстренные службы оцепили место происшествия, эвакуировали из здания персонал и гражданских лиц. Прибывшие саперы ОМОНа в ходе осмотра военкомата не обнаружили взрывных устройств и каких-либо других взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали ученицу 11-го класса при попытке поджечь военкомат с помощью «коктейлей Молотова». Свой поступок она объяснила тем, что является противницей спецоперации и частичной мобилизации.

После начала специальной операции РФ на Украине по стране прокатилась волна атак на военкоматы. NEWS.ru писал, что нередко исполнители преступлений являются людьми с кардинально противоположными взглядами: среди них встречаются как неонацисты, так и анархисты и антифашисты.