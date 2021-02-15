В Якутии старшеклассник избил учительницу

Конфликт между учительницей и старшеклассником произошёл в Якутии. Женщина госпитализирована.
Инцидент произошёл в Абыйском районе республики, в Урасалахской средней школе. Полиция начала проверку.
Тринадцатого февраля в полицию поступило сообщение о том, что в районную больницу с подозрением на перелом носа обратилась 30-летняя учительница, — цитирует сообщение РИА Новости.
В полиции указали, что несовершеннолетний не состоял на профилактическом учёте. Сейчас в отношении родителей подростка составлены административные протоколы. В учебное заведение направлено представление об устранении причин конфликта.
Ранее NEWS.ru писал, что ученики одной из школ Кяхтинского района Бурятии попытались в шутку продать одноклассника, опубликовав соответствующее объявление в Интернете, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина. По её словам, о рекламном объявлении «о продаже несовершеннолетнего с его фотографией» ей сообщил местный житель.