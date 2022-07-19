В Якутии и Хабаровском крае введут федеральный режим ЧС из-за пожаров

Фото: ФГБУ «МЧС Медиа»

Режим чрезвычайной ситуации федерального значения будет введен по упрощенному порядку в Хабаровском крае и Якутии из-за лесных пожаров. Это позволит субъектам нарастить силы и средства для борьбы с возгораниями и ликвидации возгораний и предотвратить повторения ситуации 2021 года, сообщается на сайте Рослесхоза.

Режим чрезвычайной ситуации федерального значения впервые вводится, на тех площадях, которые сейчас горят в Якутии и Хабаровском крае, - говорится в тексте.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил, что в прошлом году использованию федеральных сил в Якутии препятствовали административные барьеры, пока пожары не достигли нужных критериев. В настоящее время эти критерии значительно снижены президентом Владимиром Путиным, что позволит оказать помощь регионам вовремя.

Решение о введении режима ЧС федерального уровня будет принято специальной правительственной комиссией. Благодаря этому субъекты смогут быстро привлечь из соседних регионов дополнительные силы и ресурсы для борьбы с огнем, локализации пожаров, чтобы не допустить их разрастания.

Ранее сообщалось, что столицу Якутии – Якутск – окутало густым смогом с едким запахом гари. Предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе превышена сразу по трем показателям. Местные власти предполагают, что задымление связано с лесными пожарами в соседнем Хабаровском крае. Там за прошедшие выходные было ликвидировано 11 пожаров на площади около 15 тысяч га. В ряде районов действует режим ЧС.