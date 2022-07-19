Новости регионов: за выходные в Хабаровском крае потушили 11 лесных пожаров

Фото: МЧС России

Пьяный водитель сбил четырех девушек в Бакалинском районе Башкортостана, среди погибших была несовершеннолетняя. Глава Башкирии Радий Хабиров взял дело под личный контроль.

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Ставропольский край

За получение должностным лицом взятки и пособничество в этом осуждены директор и преподаватель Кочубеевского гуманитарно-технического колледжа, пишет newstracker.ru. Суд установил, что директор договорилась с преподавателем и обучающиеся получали положительные оценки за экзамены и зачеты за деньги.

Удмуртия

Местные жители Завьяловского района Удмуртии в соцсетях жалуются на застройку земель у деревни Старое Мартьяново. Жители отмечают, что ранее земли возле деревни Старое Мартьяново использовались для ведения сельскохозяйственного производства, а затем власти изменили целевое назначение земельных участков. На полях началась застройка. Местные жители уже заметили, что с ее начала стало меньше птиц, а животные убежали в глубь лесов, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

Жители Ростова-на-Дону чаще всего при общении во «ВКонтакте» используют смайлик, означающий смех, сообщает rostovgazeta.ru. В ходе исследования, которое проводилось в честь Дня эмодзи, аналитики собирали статистику, в каких городах какие смайлы предпочитают пользователи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

В Казани прокуратура организовала проверку по факту гибели мужчины на стройке в результате падения на него арматурного каркаса. По предварительным данным, мужчина, находившийся на втором этаже строящегося дома, должен был принять с подъемного крана короб с арматурой, однако одна из строп отцепилась от груза, и он упал на мужчину. Из-за травм рабочий скончался по пути в больницу, отмечает inkazan.ru.

Волгоградская область

Ученые оценили эффективность российских вакцин от коронавируса. Оказалось, что «ЭпиВакКорона» защищает от негативных последствий болезни лишь на 2%, об этом пишет издание novostivolgograda.ru. Более того, вакцины РФ не могут дать полную защиту от COVID-19. По данным исследования, самую низкую эффективность показала «ЭпиВакКорона», у 65% вакцинированных пациентов было выявлено поражение легких, на второй строчке — «КовиВак» (46%), а на третьей — «Спутник V» (38%).

Нижегородская область

16 июля в городском округе Бор Нижегородской области водитель сбил двоих детей и скрылся с места происшествия, пишет newsnn.ru. В тот день виновник происшествия, пытаясь скрыться от полиции, на большой скорости наехал на детей, которые ехали на велосипедах по обочине. В результате аварии 11-летний мальчик погиб, а его 9-летний друг попал в больницу в тяжелом состоянии.

Свердловская область

В Екатеринбурге автолюбители жалуются на перегруженные самосвалы, которые на Полевском тракте засыпали проезжую часть и машины щебнем, сообщает tagilcity.ru. По словам местных жителей, вся дорога находится в пыли, а куски щебня летят проезжающим машинам прямо в окна. При этом водители спецтехники накрывают брезентом кузовы только при наличии сотрудников ДПС на дорогах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оренбургская область

Жители ЖК «Петровский» пытаются через суд обязать Минстрой обустроить пешеходный переход на автодороге Оренбург — Беляевка, пишет 56orb.ru. По словам горожан, ближайший подземный переход находится далеко, а вдоль автодороги нет тротуара. Однако суд отказал в иске. Жители подали апелляционную жалобу.

Тюменская область

Жительницу Тюмени приговорили к шести годам лишения свободы за смерть семи человек, сообщает nashgorod.ru. По данным следствия, суд признал ее виновной в причастности к гибели пенсионеров-инвалидов в организованном ею «доме престарелых».

Омская область

Специалисты омского Роспотребнадзора пресекли попытку вывоза за границу яиц для инкубаторов, пишет gorod55.ru. Все необходимые документы на груз были в наличии, однако в них содержалась противоречивая информация.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

В Беломорском районе планируют перенести мусорную свалку в Сегежу, пишет karelinform.ru. Причиной переноса свалки называется постоянное подтопление грунтовых вод в этом месте.

Приморский край

Власти Уссурийска приняли решение ввести режим ЧС из-за угрозы наводнения, пишет vostokmedia.com. Гидрологическая ситуация в Уссурийске остается напряженной. Так, за 15–17 июля этот показатель составил 130 мм, при месячной норме для июля — 93 мм.

Башкирия

Утром 18 июля нетрезвый водитель сбил четырех молодых девушек в Бакалинском районе Башкортостана. Как уточнили в прокуратуре РБ, среди погибших была несовершеннолетняя. Глава Башкирии Радий Хабиров взял эту ситуацию под личный контроль, сообщает mkset.ru. Известно, что в момент аварии водитель развил скорость 110 км/ч.

Хабаровский край

За прошедшие выходные в Хабаровском крае лесная охрана ликвидировала 11 лесных пожаров, общая площадь возгораний составила почти 15 тысяч га, пишет transsibinfo.com. В настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует на территории Хабаровского, Солнечного, имени Полины Осипенко, Верхнебуреинского, Тугуро-Чумиканского и Ульчского районов.