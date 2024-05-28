В Выксе мужчина ударил незнакомого подростка ножом в шею

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Выксе Нижегородской области 27 мая 46-летний мужчина ударил 14-летнего подростка ножом в шею, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета региона. Уточняется, что нападавший в момент совершения преступления был пьян. Школьника госпитализировали с резаной раной.

Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле дома по улице 1 Мая города Выксы Нижегородской области в ходе возникшего конфликта нанес ранее незнакомому 14-летнему подростку удар ножом в область шеи, после чего скрылся. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь, — сообщили в Следкоме.

Подозреваемый задержан, но мера пресечения для него пока не выбрана. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Разбирательство ведется по статье о покушении на убийство.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина напал с мачете на двух подростков. Инцидент произошел на улице Ударников. 46-летний уроженец Бокситогорска при нападении кричал «всех порежу».