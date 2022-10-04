Ударивший воронежского полицейского американец отправится в колонию Суд в Воронеже приговорил американца Гилмана к 4,5 года колонии за нападение на полицейского

Фото: Zerbor via www.imago-images.de/www.imago-images.de/

Центральный районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор гражданину США Роберту Гилману по делу о нападении на сотрудника полиции. Ему назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Признать Гилмана Роберта виновным и назначить наказание 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, — цитирует агентство судью.

На таком наказании американцу настаивало обвинение. В срок заключения ему будет засчитано время пребывания под арестом.

Сам Гилман считает себя невиновным. По его словам, он «ничего не сделал» и является жертвой политических репрессий. Американец добавил, что не мог предотвратить произошедшее, поскольку «был без сознания» в тот момент.

В середине января 2022 года Гилмана сняли с пассажирского поезда за нарушение общественного порядка в состоянии опьянения. Когда его доставили в дежурную часть транспортной полиции, он продолжил буянить и нанес несколько ударов ногой полицейскому.

Сначала американца арестовали на пять суток за мелкое хулиганство. После того как СКР возбудил в отношении него уголовное дело, Гилмана заключили в СИЗО.