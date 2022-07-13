В Волгограде задержали националиста с тремя килограммами тротила ФСБ задержала в Волгограде сторонника националистической идеологии с тремя килограммами тротила

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Федеральная Служба Безопасности РФ

УФСБ России по Волгоградской области совместно с органами МВД задержала 33-летнего мужчину — сторонника националистической идеологии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ходе обыска его жилища оперативники нашли 3 кг тротила, оружие и флаги с нацистской символикой. Возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения обыска по месту проживания мужчины обнаружены и изъяты 3 кг тротила, корпус гранаты времен ВОВ, ствольная коробка и ствол винтовки Mauser 98k, а также два флага со свастикой, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что задержанный пытался избавиться от улик и сбросил свой рюкзак с балкона. Позже оперативники его нашли, а в нем обнаружили пистолет Макарова, 60 патронов, три гранаты и две винтовки.

Сообщается, что мужчина полностью признал свою вину. Устанавливаются возможные преступные связи задержанного.

Накануне ФСБ вынесла предостережение мужчине, переводившему деньги украинскому фонду «Вернись живым». По данным следствия, организация работает с 2014 года и занимается помощью ВСУ в укомплектовании электронными средствами ведения наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи, а также обучении бойцов.