Рыбаки сняли на видео, как в реке Волге рядом с нижегородским городом Балахна неподалёку от берега бьют фонтаны с чёрной жидкостью.
Находимся в районе пансионата «Волга». В реку сливается какая-то чёрная вода, из-под земли бьёт. Вонища неимоверная, — подписал видео очевидец.
Комментирующие эту запись нижегородцы предположили, что так выходят стоки очистных сооружений.
Как писал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев во время совещания по вопросу развития водохозяйственного комплекса в бассейне Волги критично отозвался о работе ряда регионов с выделяемыми на экологию реки средствами. По его словам, все регионы, кроме Москвы, получают из федерального бюджета субсидии для сокращения объёма загрязнённых стоков. При этом он обратил внимание на то, что финансирование в 2019 году идёт неравномерно.