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Один из избирательных участков в Башкирии был эвакуирован после того, как кандидат в депутаты сообщила о пожаре. Приехавшие на место происшествия пожарные ничего не обнаружили.

Один из кандидатов в депутаты сельского поселения объявила, что в здании пожар. Всех вывели, всё опечатали, как положено. Приехали пожарные, всё проверили, ничего не обнаружилось, — сообщили «Интерфаксу» в региональном...