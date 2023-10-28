В Валдае проверят семью из Таджикистана, чей сын угрожал убийством девочке СК заинтересовался мальчиком из Таджикистана, угрожавшим убийством однокласснице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Валдае Новгородской области сын мигрантов из Таджикистана пришел в школу с национальным флагом и, обернувшись в него, стал угрожать убийством другим ученикам. Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести по данному факту проверку, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Новгородской области проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в видеоролике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил провести проверку после того, как в Сети завирусился ролик с подростком. На видео видно, как мальчик-мигрант, обернувшись в национальный флаг Таджикистана, высказал угрозу убийством одной из учениц школы. После этого глава Валдайского муниципального округа Юрий Стадэ опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» ролик с извинениями от самого мальчика и его родителей.

Часто в спорах и препирательствах между собой подростки не думают о том, что они говорят, какие слова произносят. Так и во вчерашней ситуации. Уже сейчас школьник извинился за свой необдуманный поступок, а его родители принесли всем свои искренние извинения за поведение сына, — написал Стадэ, отметив, что проверка все равно будет проведена.

Ранее сообщалось, что инициатором драки между школьниками в Ростове-на-Дону стал один из учеников. По данным канала, он выкрикивал оскорбления в адрес детей мигрантов другой национальности.