В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры

https://static.news.ru/photo/7cfd1556-a05b-11ea-8eec-fa163e074e61_660.jpg Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов Фото: Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о новом этапе выхода спортивной отрасли из ограничительных мер. По его словам, фитнес-центры возобновят свою работу с 1 июня.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, к работе смогут вернуться фитнес-центры, — написал глава региона в Instagram.

Занятия будут проводиться по предварительной записи. Условия посещения спортивных объектов будут детально проработаны с каждым из фитнес-клубов.

Кроме того, Морозов добавил, что с 10 июня главам муниципалитетов будут даны рекомендации по обеспечению функционирования открытых спортивных площадок и игровых полей.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,5 млн человек, погибли более 350 тысяч, выздоровели примерно 2,2 млн. В России на 27 мая общее число инфицированных достигло 370 680 человек, выздоровели 142 208, умерли 3958.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на просьбы жителей региона об открытии фитнес-центров. По его словам, это предусмотрено планом по ослаблению карантинных мер.