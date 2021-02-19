В Удмуртии опровергли смерть заключённого экс-главы региона Соловьёва

https://static.news.ru/photo/358e55fa-734f-11eb-949a-96000091f725_660.jpg Александр Соловьев Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Информация о смерти осуждённого за взяточничество экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва недостоверна, сообщили в управлении ФСИН республики. Ранее о его смерти сообщил ряд СМИ.

Информация о его смерти не достоверная, он жив, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН.

Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников уточнил, что Соловьёва на днях госпитализировали и он проходит лечение. Что послужило причиной госпитализации, не указывается.

В октябре прошлого года экс-чиновника приговорили к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взяток. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 275 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура России предъявила иск к бывшему главе Удмуртии об изъятии и обращении в доход государства имущества на сумму свыше 200 млн рублей. Иск распространяется на членов семьи Соловьёва, а также на подконтрольные ему фирмы.

В 2007–2016 годах Соловьёв имел не предусмотренный законом доход и скрывал его от декларирования. За этот период экс-глава региона, члены его семьи и доверенные лица приобрели 75 различных объектов недвижимости на сумму более 169 млн рублей. Кроме того, Соловьёв является собственником недостроенного здания ООО «Удмуртстальмост» и доли данной организации в размере 30% уставного капитала.