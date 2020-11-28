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В тульской больнице 30 человек заразились коронавирусом

16:01, 29 ноября 2020
Фото: gkb2-tula.ru

Во 2-й горбольнице Тулы произошла вспышка COVID-19 среди пациентов и медперсонала. В учреждении зафиксировали 30 случаев заражения.

О вспышке информирует управление Роспотребнадзора по Тульской области. Оно же предписало медучреждению провести дополнительные противоэпидемические мероприятия.

В отделении сестринского ухода ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. Е. Г. Лазарева» <…> было зарегистрировано 30 случаев новой коронавирусной инфекции среди пациентов и сотрудников, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре сообщили, что у 24 человек коронавирус протекает в бессимптомной форме.

Как писал NEWS.ru, в школах на территории России не наблюдается вспышек заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

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