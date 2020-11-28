В тульской больнице 30 человек заразились коронавирусом

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Сотрудники скорой помощи в городе Сасово обратились в полицию из-за конфликта с жителями одного из домов. Соседи мешали забрать женщину, которая потом скончалась по дороге в больницу.

По предварительным данным, 27 ноября в городе Сасово Рязанской области к 44-летней местной жительнице, почувствовавшей внезапное ухудшение состояния здоровья, была вызвана бригада скорой помощи. Медики решили госпитализировать женщину. Однако находившиеся...