В тульской больнице 30 человек заразились коронавирусом

Во 2-й горбольнице Тулы произошла вспышка COVID-19 среди пациентов и медперсонала. В учреждении зафиксировали 30 случаев заражения.
О вспышке информирует управление Роспотребнадзора по Тульской области. Оно же предписало медучреждению провести дополнительные противоэпидемические мероприятия.
В отделении сестринского ухода ГУЗ «Городская клиническая больница №2 им. Е.Г. Лазарева» <…> было зарегистрировано 30 случаев новой коронавирусной инфекции среди пациентов и сотрудников, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
В Роспотребнадзоре сообщили, что у 24 человек коронавирус протекает в бессимптомной форме.
Как писал NEWS.ru, в школах на территории России не наблюдается вспышек заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.