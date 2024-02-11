В Тольятти загорелась гостиница В горящем в Тольятти отеле пострадали два человека

Фото: МЧС России

В Тольятти в здании гостиницы «Жара Beach Resort» произошел крупный пожар, сообщает МЧС РФ по Самарской области. Отель находится на улице Спортивная, 23. Уже известно, что пострадали два человека. Самостоятельно до прибытия пожарных покинуть здание смогли 12 постояльцев.

По прибытии к месту установлено сильное задымление, проводится эвакуация, — указано в заявлении пресс-службы.

Сколько постояльцев находилось в отеле, информации нет. Пожару в гостинице был присвоен высший ранг вызова. К тушению привлекли 75 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 50 человек и 15 единиц техники.

Ранее стало известно, что в квартире, горевшей на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга, обнаружено тело. Предположительно, это мужчина.

До этого в здании у офиса «Россетей» на улице Трубной в Москве произошло задымление. На работу электрооборудования это не повлияло, но на месте собрались несколько бригад МЧС и медики. Движение на Трубной улице было частично перекрыто.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге на проспекте Ветеранов сожгли входную дверь в Совкомбанк. Неизвестный поджигатель облил ее легковоспламеняющейся жидкостью. Огонь быстро разошелся по площади дверного проема. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога.