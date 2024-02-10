В горевшей в Петербурге квартире обнаружили тело МЧС: при пожаре на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге погиб человек

Фото: МЧС России

Тело погибшего человека обнаружили в квартире, горевшей в жилом доме на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. Горение было зафиксировано в трехкомнатной квартире общей площадью 80 квадратных метров.

На месте пожара обнаружен погибший человек, предположительно, мужчина, — говорится в заявлении.

Пламя распространилось на площади 30 квадратных метров. Пожару был присвоен дополнительный номер 1-бис. Сейчас возгорание локализовано.

Ранее МЧС информировало, что к тушению пожара были привлечены 35 сотрудников МЧС и семь единиц специальной техники. Сведений о пострадавших изначально не поступало.

Ранее в селе Ильинском под Богдановичем в Свердловской области водитель и грузчик мусоровоза «Спецавтобазы» случайно заметили горящий дом. Они бросились на помощь и спасли пожилого мужчину и двух детей. Еще один ребенок погиб. Родителей дома не было.

Также стало известно, что на юге Москвы горела квартира на девятом этаже в 25-этажном доме на Ясеневой улице. Очевидцы утверждали, что из окон валил черный дым, а пожарные применяли для тушения шланги. Информации о пострадавших не было, но на место происшествия приехала скорая.