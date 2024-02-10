Квартира вспыхнула в многоэтажке на юге Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Квартира горит в многоэтажке на юге Москвы, сообщает Telegram-канал «360». Уточняется, что огонь вспыхнул на девятом этаже в 25-этажном доме на Ясеневой улице. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как рассказал источник канала, пожару присвоили первый ранг сложности. На месте уже работают спасатели. Также очевидцы рассказали, что в квартиру забежали пожарные со шлангами. На всякий случай приехала скорая, несмотря на данные об отсутствии пострадавших.

Ранее пожар произошел на набережной Москвы-реки на юге города. Возгорание началось на парковке на улице Ленинская Слобода. В Сети появилось видео с места чрезвычайного происшествия. Судя по опубликованным кадрам, горели небольшие объекты около многоэтажного здания. Что именно стало причиной возгорания, неизвестно.

До этого пожар возник на территории московской кондитерской фабрики на Амурской улице. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. По информации МЧС, пожар случился в трехэтажном производственном здании, горели деревянные палеты и оборудование. В ликвидации возгорания участвовали более 80 пожарных и 23 единицы техники. По предварительной информации, никто не пострадал.