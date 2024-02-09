Пожар начался на набережной в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел на набережной Москвы-реки на юге города, сообщает Telegram-канал RTVI. По его информации, возгорание началось на парковке на улице Ленинская Слобода. Пожарных служб на месте происшествия пока нет.

В Сети появилось видео с места пожара. Судя по опубликованным кадрам, горят небольшие объекты около многоэтажного здания. Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Ранее пожар возник на территории московской кондитерской фабрики на Амурской улице. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. По информации МЧС, пожар случился в трехэтажном производственном здании, горели деревянные палеты и оборудование. В ликвидации возгорания участвовали более 80 пожарных и 23 единицы техники. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого загорелся шестиэтажный жилой дом на улице Черняховского на севере Москвы. Площадь распространения огня составила 4 тысячи квадратных метров. Причиной происшествия стало нарушение работы системы обогрева кровли. Во время первоначального осмотра специалисты установили, что на чердаке между первым и вторым подъездами образовалась зона термических повреждений.