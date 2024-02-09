Кондитерская фабрика вспыхнула в Москве В Москве загорелось административное здание на площади 100 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар возник на территории кондитерской фабрики на Амурской улице в Москве. ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Столичная прокуратура организовала по данному факту проверку.

На Амурской улице горит административное здание. Очаг возгорания площадью 100 кв. м находится на третьем этаже, — сказал собеседник агентства.

Пожарные проверяют информацию о людях на четвертом этаже здания. Информации о пострадавших нет. Тем временем прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль ход установления обстоятельств и причин пожара на Амурской улице.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкино вспыхнуло здание на территории мясного предприятия. Площадь пожара достигала тысячи квадратных метров, была угроза перехода огня на другие постройки.

До этого в Буйнакске (Дагестан) вспыхнул центральный универсальный магазин. Огонь распространился на площади 2 тысячи квадратных метров. К месту происшествия привлекали дополнительные силы из города Кизилюрта и ближайших сел. Из горящего здания были эвакуированы 27 человек. В ликвидации пожара участвовали 86 специалистов и 26 единиц техники.