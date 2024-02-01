Дагестанский ЦУМ охватил сильный пожар МЧС: в Буйнакске на площади 500 квадратных метров загорелся универмаг

Фото: t.me/s/mchs_official

В Буйнакске (Дагестан) вспыхнул центральный универсальный магазин, сообщает пресс-служба МЧС по региону. По данным ведомства, огонь распространился на площади 500 квадратных метров.

В Буйнакске горит кровля двухэтажного центрального универсального магазина на 500 квадратных метрах. Проводится наращивание сил и средств, — уточнили в МЧС.

В ведомстве добавили, что к месту происшествия привлекают пожарных из города Кизилюрта и ближайших сел. Сейчас на месте работает 41 огнеборец и 10 единиц спецтехники. Спасатели уже эвакуировали из магазина 27 человек.

Ранее пожар произошел в торговом павильоне на Восточном рынке в Краснодаре. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров. На месте происшествия работали 57 сотрудников МЧС и 25 единиц специальной техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина украл женский халат и устроил пожар в торговом центре на проспекте Авиаконструкторов. Происшествие попало на записи с камер видеонаблюдения.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина подходит к манекену, срывает с него халат, прячет его под куртку и уходит в неизвестном направлении. Через несколько мгновений манекен охватывает огонь. О пожаре продавцу отдела одежды сообщила посетительница торгового центра. Его быстро потушили, а мужчину задержали.