Крупный пожар вспыхнул на территории мясного предприятия в Пушкино МЧС: в подмосковном Пушкино горит здание на площади 1000 квадратных метров

В подмосковном Пушкино вспыхнуло здание на территории мясного предприятия, сообщает пресс-служба МЧС РФ. По данным ведомства, площадь пожара достигла 1000 квадратных метров, есть угроза перехода огня на другие постройки.

В Пушкино горит административное здание на территории мясного предприятия. Площадь пожара — 1 000 квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания. На месте работают 56 специалистов и 20 единиц техники, — уточнили в МЧС.

Ранее в Буйнакске (Дагестан) вспыхнул центральный универсальный магазин. Огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. К месту происшествия привлекали дополнительные силы из города Кизилюрта и ближайших сел. Из горящего здания были эвакуированы 27 человек. В ликвидации пожара участвовали 86 специалистов и 26 единиц техники.

До этого пожар произошел в торговом павильоне на Восточном рынке в Краснодаре. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров. На месте происшествия работали 57 сотрудников МЧС и 25 единиц специальной техники.

Также стало известно, что четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Биробиджане, среди них один ребенок. На полную ликвидацию возгорания спасателям потребовалось около пяти часов.