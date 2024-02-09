Названа причина пожара в доме на севере Москвы СК: причиной пожара в доме на севере Москвы стал сбой в системе обогрева кровли

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Причиной пожара в жилом доме на севере Москвы стало нарушение работы системы обогрева кровли, сообщает Следственный комитет Москвы. Во время первоначального осмотра установлено, что на чердаке между первым и вторым подъездами образовалась зона термических повреждений. Электропроводка и электрооборудование в этом месте повреждены огнем.

Приоритетной версией возгорания является нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания, — говорится в сообщении.

Пожар на кровле шестиэтажного жилого дома на улице Черняховской на севере Москвы возник в ночь на 9 февраля. Площадь распространения огня составила четыре тысячи квадратных метров. В ходе пожара сообщалось об обрушении чердака. Из дома эвакуировали 400 человек. О пострадавших не сообщалось.

Позже стало известно, что столичный СК начал доследственную проверку. К работе на месте происшествия подключились следователи и криминалисты.

Также сообщалось, что пожарные спасли трех инвалидов-колясочников из горящего дома. Жилец дома Станислав рассказал, что пожарные разбудили его, чем сохранили ему жизнь. Среди эвакуированных жильцов оказалась и российская певица Наталья Штурм.