Трех инвалидов-колясочников спасли из горящего дома в Москве

Фото: МЧС России

Пожарные спасли трех инвалидов-колясочников из горящего на севере Москвы жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Жилец дома Станислав рассказал, что пожарные разбудили его, чем спасли ему жизнь.

Спал, проснулся от того, что кричать стали. Всех выгнали быстро, эмчеэсники бегали по этажам, всех выгнали, — поделился он.

Пожар в жилом доме на улице Черняховского стал самым крупным возгоранием в жилом доме в новейшей истории Москвы. Площадь возгорания с 300 кв. м выросла до 4 тыс. кв. м. К тушению были привлечены два вертолета. Из дома эвакуированы 400 человек. На пятом этаже спасатели эвакуировали пожилого мужчину, который не мог передвигаться самостоятельно. Сейчас открытое горение на пожаре в Москве ликвидировано.

Проводится проливка и разбор конструкций. Двумя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 50 тонн воды. На месте работают 175 специалистов и более 50 единиц техники, — говорится в сообщении службы.

Ранее в МЧС сообщили, что информация о более 10 пострадавших при пожаре на улице Черняховского на севере Москвы недействительна. В результате возгорания никто не пострадал.