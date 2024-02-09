Российская певица едва не стала жертвой крупного пожара на севере Москвы SHOT: Наталья Штурм была среди эвакуированных из загоревшегося дома в Москве

Фото: МЧС РФ

Telegram-канал SHOT сообщает, что российская певица Наталья Штурм оказалась среди эвакуированных из загоревшегося на улице Черняховского на севере Москвы жилого дома. Как сообщает канал, артистка рассказала, что смотрела кино и заметила, как резко пропал Wi-Fi. За несколько минут до этого она прочитала о пожаре в новостях.

Началось все часа два назад, наверное. Я читала новости и увидела только надпись «Начался сильный пожар на улице Че...», и тут же обрубило WiFi и интернет, все обрубило абсолютно. Я смотрела фильмы. Вот это «Че» меня прям очень сильно... интуиция какая-то напрягла. Я открыла окошко и сразу почувствовала дым, огня я не увидела. Схватила вещи, побежала по подъезду, крича «пожар, пожар», — рассказала Штурм.

Ранее стало известно, что пожарные спасли трех инвалидов-колясочников из горящего на севере Москвы жилого дома. Жилец дома Станислав рассказал, что пожарные разбудили его, чем спасли ему жизнь.

Пожар в жилом доме на улице Черняховского стал самым крупным возгоранием в жилом доме в новейшей истории Москвы. Площадь возгорания с 300 кв. м выросла до 4 тыс. кв. м. К тушению были привлечены два вертолета. Из дома эвакуированы 400 человек.

Сейчас пожар полностью потушен. По данным МЧС, никто не пострадал. В качестве возможных причин пожара рассматриваются короткое замыкание и поджог.