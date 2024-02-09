Названо число пострадавших в крупнейшем пожаре в новейшей истории Москвы Более 10 человек пострадали при пожаре на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 10 человек пострадали при пожаре в жилом доме на улице Черняховского на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Пожар удалось локализовать. Он является крупнейшим пожаром в жилом фонде в новейшей истории Москвы.

По предварительным данным, в результате ЧП есть более 10 пострадавших, — говорится в сообщении.

На место ЧП прибыл медицинский вертолет. Сейчас Ленинградский проспект в сторону области перекрыт. Площадь возгорания, по последним данным, составила четыре тысячи квадратных метров.

Ранее в экстренных службах сообщили, что из дома эвакуировали более 400 человек. Возгорание на кровле жилого дома угрожало распространиться на соседние дома и торговый центр. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. В воздух поднялись два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.